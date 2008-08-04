Десятикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Йохауг выиграла золото в беге на 10000 м на чемпионате Норвегии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, десятикратная чемпионка мира завоевала золото в беге на дистанции 10000 м на чемпионате Норвегии по легкой атлетике в Хамаре.

Спортсменка преодолела дистанцию за 32 минуты 20 секунд, что является ее личным рекордом. Это также пятое лучшее время, которое когда-либо было показано на чемпионате Норвегии.

Йохауг стартовала быстро и до 3000 м сохраняла скорость, необходимую для выполнения квалификации на чемпионат мира (31,50) однако затем снизила темп. Тем не менее ей удалось одержать победу.

«Это то, что называют неопытностью. В начале было так легко, и я чувствовала себя настолько хорошо, что решила рискнуть. Но постепенно приспособилась к времени прохождения круга и очень довольна», – сказала Йохауг.

В сентябре 2016 года лыжница сдала положительный тест на анаболический стероид клостебол и была дисквалифицирована на 18 месяцев, из-за чего не смогла выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Срок отстранения завершился 18 апреля 2018 года. На чемпионате мира 2019 года в Зеефельде Йохауг выиграла три золотых и одну серебряную медаль.