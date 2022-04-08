Карстейн Йохауг рассчитывает стать тренером женской сборной Норвегии

Норвежский лыжник Карстейн Йохауг может стать одним из претендентов на работу в женской сборной Норвегии.

Йохаугу 29 лет. Он – младший брат четырехкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг.

«Я был спарринг-партнером Терезы и во всяком случае знаю, как она тренировалась. Это может быть полезно для национальной команды.

Я работаю с (Хайди) Венг и получаю огромное удовольствие, когда тренирую и при этом развиваюсь.

Быть частью национальной команды, которая через три года проведет домашний чемпионат мира, а через четыре выступит на Олимпиаде, было бы безумно здорово», – сказал Йохауг.

Ранее стало известно, что тренерский штаб женской сборной Норвегии покинет Ула Виген Хаттестад.