Иверсен об отстранении российских лыжников: «Не желаю зла спортсменам. Но, учитывая ситуацию на Украине, трудно делать развлекательный телеконтент с их участием»

Теги телевидение Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Политика Эмиль Иверсен Лыжи

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен поддерживает отстранение российских лыжников от международных соревнований.

«Я не желаю зла кому-либо из спортсменов. Мы хотим соревноваться с лучшими лыжниками. Норвегия и Россия – лучшие в лыжных гонках. Отсутствие русских частично испортит наш продукт.

Но это второстепенно. Учитывая [...] ситуацию на Украине, трудно делать развлекательный телевизионный контент с их участием», – сказал Иверсен.

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