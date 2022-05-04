Иверсен об отстранении российских лыжников: «Не желаю зла спортсменам. Но, учитывая ситуацию на Украине, трудно делать развлекательный телеконтент с их участием»

Четырехкратный чемпион мира по лыжным гонкам поддерживает отстранение российских лыжников от международных соревнований.

«Я не желаю зла кому-либо из спортсменов. Мы хотим соревноваться с лучшими лыжниками. Норвегия и Россия – лучшие в лыжных гонках. Отсутствие русских частично испортит наш продукт.

Но это второстепенно. Учитывая [...] ситуацию на Украине, трудно делать развлекательный телевизионный контент с их участием», – сказал Иверсен.

Иверсен о Червоткине в военной форме: «Они говорят, что у спорта и политики нет ничего общего, но такое фото демонстрирует противоположное»