Лыжницы из группы Нутрихина начнут подготовку к сезону 18 мая в Кисловодске

Лыжницы сборной России из группы тренера Андрея Нутрихина начнут подготовку к сезону 18 мая в Кисловодске, сообщил тренер.

В группу Нутрихина, созданную этой весной, включены Анна Грухвина, , Алена Баранова, Кристина Кускова, Екатерина Мегедь и Диана Соболева.

«Первый сбор пройдет с 18 мая по 4 июня в Кисловодске на федеральной базе «Юг-Спорт». Там же во второй половине мая будут тренироваться лыжники из групп Олега Перевозчикова и Петра Седова.

На сборе мы планируем заниматься развитием общей физической выносливости, будут велосипедные, силовые и кроссовые тренировки. Возможно, несколько тренировок проведем на классических лыжероллерах.

Мои спортсменки должны приехать на первый сбор в полном составе. 26 апреля все они прошли углубленное медицинское обследование, а на следующий день лыжницы участвовали в тестировании на роллерном тредбане в Олимпийском комитете России», – сказал Нутрихин.