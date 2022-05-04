Лыжницы из группы Нутрихина начнут подготовку к сезону 18 мая в Кисловодске

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Лыжницы сборной России из группы тренера Андрея Нутрихина начнут подготовку к сезону 18 мая в Кисловодске, сообщил тренер.

В группу Нутрихина, созданную этой весной, включены Анна Грухвина, Христина Мацокина, Алена Баранова, Кристина Кускова, Екатерина Мегедь и Диана Соболева.

«Первый сбор пройдет с 18 мая по 4 июня в Кисловодске на федеральной базе «Юг-Спорт». Там же во второй половине мая будут тренироваться лыжники из групп Олега Перевозчикова и Петра Седова.

На сборе мы планируем заниматься развитием общей физической выносливости, будут велосипедные, силовые и кроссовые тренировки. Возможно, несколько тренировок проведем на классических лыжероллерах.

Мои спортсменки должны приехать на первый сбор в полном составе. 26 апреля все они прошли углубленное медицинское обследование, а на следующий день лыжницы участвовали в тестировании на роллерном тредбане в Олимпийском комитете России», – сказал Нутрихин.  

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