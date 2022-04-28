Лана Прусакова: «Таталина вела себя высокомерно и неуважительно ко мне и другим ребятам из нашей команды»

Российские фристайлисты Лана Прускова и Дмитрий Мулендеев рассказали о взаимоотношениях с Анастасией Таталиной.

«С Настей раньше мы были подругами, но с каждым годом нашего совместного пребывания в одной команде отношения между нами ухудшались. В первую очередь это связано с тем, что Настя вела себя высокомерно и неуважительно по отношению ко мне и некоторым другим ребятам из нашей команды.

Мне очень не понравилось, как Настя выразилась в интервью: «Так все обрадуются, если на ЧМ-2023 Лана как минимум выиграет, а как максимум покажет программу, которую никто в мире не выполнял. Давайте, мы посмотрим».

На мой взгляд, это обесценивание моих достижений. Она говорила, что я поехала по ее квоте на Юношеские Олимпийские игры-2016, но это не так – я сама ездила по Кубкам Европы и заработала квоту», – сказала Прусакова.

«Я прекратил общаться с Настей еще в прошлом сезоне. Были такие случаи: захожу к девчонкам в комнату, обращаюсь к ней, в ответ ноль реакции. Она очень странно реагировала, поэтому я решил не терпеть такое отношение: когда другим надо – она не отвечает, а когда ей что-то надо – то подойдет и приобнимет. До этого всегда нормально общались. Настя обособилась от команды», – отметил Мулендеев.

Что известно о деле Таталиной, которая пожаловалась на домогательства и поборы? Команда боится поддержать, есть и несогласные с ней