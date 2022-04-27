Александр Тихонов: «Будут ли персональные санкции против Степановой? Надо выполнять задачи в спецоперации как можно быстрее, и тогда закончатся все санкции»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о речи лыжницы на встрече олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.

– Степанова сегодня прославила Россию и имеет право это сказать. Она все сделала правильно. А что сделают те лизоблюды, которые не согласны с ее мнением? Так давайте каждый сделает что-то нормальное. Мне тоже много что не нравится.

Коррупция – самый большой бич России. Я бы даже назвал это грабежом. Самое страшное, что показывают яхты, виллы, арестованные триллионы. Значит, надо команду менять не на спортсменов.

Мы привыкли к результату. А вот наверху есть проблемы. Я об этом говорил и предупреждал, и о допинге тоже. Рассказывал, к чему мы идем и что у нас будет большая трагедия. Но кто к этому прислушался?

Какие у Степановой могут быть проблемы? Физическая расправа? А этих сволочей, проплаченных Западом, нужно отлавливать и выселять в Магадан с киркой и лопатой. Тогда в России будет все хорошо.

– Будут ли персональные санкции, как с Рыловым?

– Надо выполнять задачи в спецоперации как можно быстрее, и тогда закончатся все санкции. Это главное сегодня. И нужно набирать в отдельные отрасли людей, которые профессионалы в своем деле. У нас это самая большая проблема.

Сколько лет мы боремся с легкой атлетикой, биатлоном по поводу допинга? Уже 15 лет, и никому дела нет. Поставьте чиновников и наберите профессиональную команду. Наймите олигарха, надо тратить средства на отечественный спорт. А то кормим англичан, американцев. Позорище же! Говорим о пенсиях, а там миллиарды в трюмах лежат. Это же все на поверхности.

Давайте сегодня сплотимся вокруг президента как преданные люди России. Наша страна может стать с вашей помощью государством номер один. Все эти фантики, доллары и евро обесценятся. Россия по всем параметрам должна стать первой, если все объединимся. Россия, Беларусь и те, кто захочет быть к нам ближе, – сказал Тихонов.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле