Журнал Forbes опубликовал список номинантов рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет в 2022 году.

В него вошли олимпийская чемпионка по лыжным гонкам , вратарь сборной России по футболу и , теннисист , олимпийский чемпион по фигурному катанию в команде Марк Кондратюк, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» , двукратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Кристина Резцова, боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Позднее будут определены три спортсмена, которые войдут в окончательный рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет».