Непряева, Кондратюк, Карацев, Сафонов, Сергачев вошли в число номинантов рейтинга Forbes «З0 до 30»

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Журнал Forbes опубликовал список номинантов рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет в 2022 году.

В него вошли олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева, вратарь сборной России по футболу и «Краснодара» Матвей Сафонов, теннисист Аслан Карацев, олимпийский чемпион по фигурному катанию в команде Марк Кондратюк, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев, двукратный призер Олимпиады-2022 по биатлону Кристина Резцова, боец смешанного стиля, чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Позднее будут определены три спортсмена, которые войдут в окончательный рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет».

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