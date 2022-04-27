Юрий Бородавко: «У Непряевой были сомнительные тесты на ковид, а для допуска к встрече с Путиным должен был быть стопроцентный отрицательный результат»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему Наталья Непряева пропустила встречу с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле.

Накануне глава государства вручал госнаграды олимпийским чемпионам Пекина-2022.

«Наталья приехала в Новогорск, чтобы находиться на карантине. Она приехала уже больная.

На протяжении всего времени у нее были сомнительные тесты на коронавирус, а для допуска к встрече с президентом у нее должен был быть стопроцентный отрицательный результат», – сказал Бородавко

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