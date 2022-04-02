Юрий Бородавко: «Непряева на чемпионате России выигрывает все дистанции малой кровью. Не могу сказать, что это легкая прогулка, но нет большого напряжения»

Тренер сборной России Юрий Бородавко оценил выступление Натальи Непряевой на чемпионате страны в Сыктывкаре.

Сегодня Непряева выиграла масс-старт на 30 км. Эта победа стала для нее пятой в шести гонках.

«Наталья Непряева здесь выигрывает все дистанции малой кровью. Я не могу сказать, что для нее это легкая прогулка, но, скажем так, нет большого напряжения. При этом Мария Истомина подтвердила свой класс, что важно», – сказал Бородавко.

«Результаты на чемпионате России не важны. Это важно для самих спортсменов, чтобы они продолжали соревноваться. Другое дело, что уже нет того психологического настроя, как раньше.

Но это дает свободу для состава, который просматривается в одну из групп сборной России. К сожалению, на чемпионате России нет конкуренции», – отметил тренер.