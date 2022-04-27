Бородавко о том, может ли Степанова пойти в политику: «Поживем – увидим»

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Тренер российских лыжников Юрий Бородавко поделился мнением насчет речи олимпийской чемпионки Вероники Степановой на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Степанова побывала на торжественной церемонии награждения государственными наградами в Кремле.

«Вероника Степанова на церемонии награждения все сказала от души. Это хорошо и здорово. Это были ее мысли, и она их выразила вслух», – сказал Бородавко.

На вопрос, может ли в будущем Степанова продолжить карьеру в политике, тренер ответил: «Поживем – увидим».

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле

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