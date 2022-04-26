Вероника Степанова: «Все, что сказала на награждении в Кремле, – мои чувства, мои мысли. Негативные последствия для международной карьеры? Не пугают!»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова поделилась впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным. 

«Я горда полученной наградой, орденом Дружбы, и горда тем, что мне ее вручил президент нашей великой страны. 

Все, что сказала на награждении в Кремле, – мои чувства, мои мысли. Не вижу причин их скрывать, рада, что представился особый случай их выразить.

Негативные последствия для моей международной карьеры? Не пугают!  

Всем кто со мной, я жму руку. Мы вместе, мы правы и мы победим!

Всем, кто со мной не согласен – ну что ж, я уважаю ваше мнение. Уверена, что и вы мое будете уважать», – написала Степанова. 

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные