Вероника Степанова: «Все, что сказала на награждении в Кремле, – мои чувства, мои мысли. Негативные последствия для международной карьеры? Не пугают!»

Олимпийская чемпионка поделилась впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я горда полученной наградой, орденом Дружбы, и горда тем, что мне ее вручил президент нашей великой страны.

Все, что сказала на награждении в Кремле, – мои чувства, мои мысли. Не вижу причин их скрывать, рада, что представился особый случай их выразить.

Негативные последствия для моей международной карьеры? Не пугают!

Всем кто со мной, я жму руку. Мы вместе, мы правы и мы победим!

Всем, кто со мной не согласен – ну что ж, я уважаю ваше мнение. Уверена, что и вы мое будете уважать», – написала Степанова.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле