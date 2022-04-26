Вероника Степанова: «Все, что сказала на награждении в Кремле, – мои чувства, мои мысли. Негативные последствия для международной карьеры? Не пугают!»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова поделилась впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Я горда полученной наградой, орденом Дружбы, и горда тем, что мне ее вручил президент нашей великой страны.
Все, что сказала на награждении в Кремле, – мои чувства, мои мысли. Не вижу причин их скрывать, рада, что представился особый случай их выразить.
Негативные последствия для моей международной карьеры? Не пугают!
Всем кто со мной, я жму руку. Мы вместе, мы правы и мы победим!
Всем, кто со мной не согласен – ну что ж, я уважаю ваше мнение. Уверена, что и вы мое будете уважать», – написала Степанова.
«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле