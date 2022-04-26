Большунов пропустит встречу олимпийской сборной с Путиным из-за проблем со здоровьем

, тренер российского лыжника , сообщил, что его подопечный пропустит встречу олимпийской сборной с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоится 26 апреля в Кремле.

«Саша сегодня не едет на встречу с президентом. У него есть определенные вопросы по здоровью. Существуют требования, которые мы должны выполнять перед встречей с руководством. Он не сдавал ПЦР-тесты. Он заболел в Кировске, плюс позавчера лечил зубы.

Все проблемы – это отголоски молодости, когда в регионах неправильно или не до конца вылечили зубы. Сейчас это все всплывает. Пока есть возможность, нужно заняться своим здоровьем. В новый сезон нужно войти в боевой готовности», – сказал Бородавко.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов завоевал три золота, серебро и бронзу.