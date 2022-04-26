Большунов пропустит встречу олимпийской сборной с Путиным из-за проблем со здоровьем

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Владимир Путин Юрий Бородавко Политика Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, сообщил, что его подопечный пропустит встречу олимпийской сборной с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоится 26 апреля в Кремле.

«Саша сегодня не едет на встречу с президентом. У него есть определенные вопросы по здоровью. Существуют требования, которые мы должны выполнять перед встречей с руководством. Он не сдавал ПЦР-тесты. Он заболел в Кировске, плюс позавчера лечил зубы.

Все проблемы – это отголоски молодости, когда в регионах неправильно или не до конца вылечили зубы. Сейчас это все всплывает. Пока есть возможность, нужно заняться своим здоровьем. В новый сезон нужно войти в боевой готовности», – сказал Бородавко.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов завоевал три золота, серебро и бронзу.

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