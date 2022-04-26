Бородавко о том, почему FIS не наказала Большунова из-за митинга в «Лужниках»: «Человеческий фактор. На одно и то же действие смотрят по-разному»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Политика Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не применила санкций к Александру Большунову из-за его участия в митинге-концерте в «Лужниках».

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев после его участия в мероприятии в «Лужниках».

«Человеческий фактор. На одно и то же действие все смотрят по-разному. Руководители (отдельных федераций) хотят проявить себя. Лишний раз говорит о том, что нас никогда не любили. Мы, конечно, и до этого знали, но теперь в этом уверены», – сказал Бородавко.

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