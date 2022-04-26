Бородавко о том, почему FIS не наказала Большунова из-за митинга в «Лужниках»: «Человеческий фактор. На одно и то же действие смотрят по-разному»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, почему Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не применила санкций к из-за его участия в митинге-концерте в «Лужниках».

Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев после его участия в мероприятии в «Лужниках».

«Человеческий фактор. На одно и то же действие все смотрят по-разному. Руководители (отдельных федераций) хотят проявить себя. Лишний раз говорит о том, что нас никогда не любили. Мы, конечно, и до этого знали, но теперь в этом уверены», – сказал Бородавко.