Юрий Бородавко: «У Большунова нормальное состояние. Занимается болячками, которые накопились, чтобы войти в новый сезон в полном здравии»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«У Александра Большунова нормальное состояние. Занимается теми болячками, которые накопились за сезон, чтобы войти в новый сезон в полном здравии.

У нас строго: если есть проблемы, то могут не допустить до тренировочных занятий. Большунов сейчас занимается здоровьем», – заявил Бородавко.

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