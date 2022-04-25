Юрий Бородавко: «У Большунова нормальное состояние. Занимается болячками, которые накопились, чтобы войти в новый сезон в полном здравии»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«У Александра Большунова нормальное состояние. Занимается теми болячками, которые накопились за сезон, чтобы войти в новый сезон в полном здравии.

У нас строго: если есть проблемы, то могут не допустить до тренировочных занятий. Большунов сейчас занимается здоровьем», – заявил Бородавко.

Юрий Бородавко: «Большунов приболел. Будет ли он на встрече с Путиным? Это решат компетентные органы»