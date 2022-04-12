Основатель компании KV+: «Если наши команды вернутся на международную арену, то спонсоры никуда не денутся. Большунов важен для Rossingnol»

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Основатель бренда спортивных товаров KV+ Тауф Хамитов ответил на вопрос, какие последствия ожидают российских спортсменов после отказа спонсоров сотрудничать с ними из-за ситуации на Украине. 

– Я уточнил у Юрия Бородавко по состоянию отношений между Большуновым и спонсорами – речь не только о Rossingnol, но и о Swix, Kinetixx. На самом деле эти компании не разорвали контракты, а приостановили.

Скорее всего, вопрос времени: они ждут, когда закончится операция на Украине, а затем будут принимать решение.

Что означает приостановка сама по себе? Обязательства, которые компания имеет перед спортсменом / командой, теперь не выполняются. Например, Swix сейчас должна выдавать на лето лыжероллеры, наконечники для палок и так далее – предполагаю, что они сняли с себя эти обязательства.

В случае с Kinetixx – если они выдавали летние перчатки, то в новой ситуации могут этого не делать. Когда ситуация в политике облегчится, они могут включиться в контракт снова – продолжить работу с командой как прежде.

Не исключаю, что будут компании, которые под этот шумок воспользуются возможностью и вообще откажутся от обязательств за прошедший сезон. Просто-напросто кинут. Я, конечно, не буду ни в кого тыкать пальцем, но предположу это.

Их логика может быть такой: мы вложили в российский рынок столько, сколько не получаем за счет продаж – чисто экономически это хороший шанс разорвать контракты.

В Европе истерия, и под этим давлением, видимо, многие компании прогнулись – показали, что могут таким образом ущипнуть Россию. Хотя регламент международных отношений не заставлял их останавливать контракты – они сами этого захотели.

Если бы я был руководителем федерации, то подумал бы на будущее: есть ли смысл дальше работать с такими спонсорами? Но тут уже включается арифметика: насколько выгодным был контракт? Какую пользу приносил? Стоит ли ждать возможного возвращения через неопределенный срок?

– Впереди межсезонье для лыжников и биатлонистов – как они пострадают от уходящих спонсоров и обрывающихся связей?

– На летнюю тренировку не требуется серьезных средств из инвентаря. Взять лыжероллеры, которые команды получили год назад – платформа и крепления не испортятся за один сезон. Замене подлежат разве что колеса, но найти новые – не такая проблема, и это не огромные деньги. Для летних палок нужны только новые наконечники.

Если мы говорим о лыжниках, то у них спонсор-экипировщик не иностранный, а компания Bosco. Я знаю, что они производят и в России, и за границей. Надеюсь, найдут способ привезти форму в Россию – все-таки канал не полностью перекрыт, экипировка не в санкционных списках. Одеждой лыжников, вероятно, обеспечат.

По СБР не могу сказать – у нас с ними закончился 4-летний контракт, скоро придет другая компания. Насколько я понимаю, дистрибьютор. Теперь это их забота – привезти и обеспечить команду; в любом случае не ожидаю серьезных трудностей по летней экипировке. Вот если эта песня затянется до осени-зимы, то вопрос встанет острее.

Если наши команды вернутся на международную арену, то и спонсоры никуда не денутся – придут и дадут экипировку. Все-таки сборная России – хорошая рекламная площадка.

Большунов важен для Rossingnol, он очень весомый игрок в их рекламе. Насколько я знаю, с командой сервиса от Rossingnol у него отличные отношения – не думаю, что эта компания прекратит с ним работу, – сказал Хамитов. 

«Я не верю в блокаду России. Это как перекрыть реку плотиной – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

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