Олег Перевозчиков: «Моя группа начнет готовиться к сезону 17 или 18 мая в Кисловодске, у нас изначально не стояла в планах летняя подготовка на лыжах»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал новость о возможном закрытии лыжного тоннеля в Кавголове на ремонт.

«Моя группа начнет готовиться к сезону 17 или 18 мая в Кисловодске, у нас изначально не стояла в планах летняя подготовка на лыжах.

Но кроме моих спортсменов есть и другие лыжники, которые, вполне вероятно, планировали тренироваться в этом лыжном тоннеле в отсутствие зарубежных альтернатив. Поэтому ничего хорошего в его закрытии я не вижу, лучше бы он работал», – сказал Перевозчиков.