Олег Перевозчиков: «Моя группа начнет готовиться к сезону 17 или 18 мая в Кисловодске, у нас изначально не стояла в планах летняя подготовка на лыжах»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков прокомментировал новость о возможном закрытии лыжного тоннеля в Кавголове на ремонт.

«Моя группа начнет готовиться к сезону 17 или 18 мая в Кисловодске, у нас изначально не стояла в планах летняя подготовка на лыжах.

Но кроме моих спортсменов есть и другие лыжники, которые, вполне вероятно, планировали тренироваться в этом лыжном тоннеле в отсутствие зарубежных альтернатив. Поэтому ничего хорошего в его закрытии я не вижу, лучше бы он работал», – сказал Перевозчиков.

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