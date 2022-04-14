Юрий Бородавко: «Планируем начать сборы в Крыму, потом два сбора в Архангельской области, в августе – в Приэльбрусье»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, где его группа проведет межсезонные сборы в этом году.

«Думаю, «Хибинская весна» – заключительный старт в сезоне. Дальше они продолжат тренировки в Мурманской области, там очень хороший восстановительный центр, вполне вероятно, что они там пройдут какие-то восстанавливающие процедуры.

У нас уже есть программа предсезонных сборов, ее должен утвердить президиум нашей федерации.

Мы с группой планируем начать сборы в Крыму, потом два сбора в Архангельской области и в августе в Приэльбрусье. Планируем провести там сборы в случае, если нас не пустят за рубеж», – сказал Бородавко.