«Международные трансляции у них отняли, но в этом есть и позитивный эффект». Вице-премьер Чернышенко призвал федерации сотрудничать с «Матч ТВ»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко призвали спортивные федерации сотрудничать с .

«Матч ТВ» для всех федераций является родным каналом. Но сейчас он открывает всем нам новые перспективы и возможности. Прошу коллег воспользоваться нашим примером и работать с «Матч ТВ», – заявила Кириенко.

«Поддерживаю призыв работать с «Матч ТВ». Коллеги, обязательно обратите внимание, у «Матч ТВ» сейчас изменилась структура вещания в связи с тем, что международные трансляции у них отняли, но в этом есть и позитивный эффект. Освободившиеся ниши нужно заполнять качественным российским контентом.

Понятно, что мы будем думать, как поддержать канал в текущих условиях, — добавил Чернышенко.