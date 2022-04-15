Вице-премьер Чернышенко: «Минспорт вместе с Генпрокуратурой продолжает работу по защите прав наших спортсменов. Некоторые успехи мы уже видим»

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о мерах поддержки российского спорта. 

«Позиция нашей страны остается неизменной. Мы не приемлем никакую дискриминацию по национальному признаку. Мы ощущаем давление во всех сферах жизни, тем не менее, Россия демонстрирует устойчивость и эффективность.

Мы продолжаем развивать нашу инфраструктуру, у нас продолжаются соревнования, мы продолжаем развивать детско-юношеский спорт, мы продолжаем двигаться к цифре в 70% людей, активно занимающихся спортом.

Минспорт по моему поручению вместе с Генпрокуратурой продолжает работу по защите прав наших спортсменов.

Некоторые успехи мы уже видим, но не будем их афишировать, потому что это может породить новые атаки наших «партнеров», — сказал Чернышенко на встрече с представителями спортивной отрасли страны. 

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