Вице-премьер Чернышенко: «Минспорт проработал меры по модернизации и созданию новых тренировочных баз. На эти цели выделено 800 млн рублей»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о финансовой поддержке спорта в современных условиях.

«Минспорт проработал меры по модернизации и созданию новых тренировочных баз. На эти цели из федерального бюджета выделено 800 млн рублей, чтобы сборные могли продолжить тренироваться в том же режиме.

Мы не останавливаем строительство уже запущенных объектов, по понятным причинам корректируется их цена.

Стимулируем регионы к тому, чтобы проектировали и запускали новые спортивные объекты.

Будет проиндексирован объем средств, выделенных из федерального бюджета организациям во всех субъектах РФ на закупку спортивного оборудования на сумму более 1 млрд рублей», — сказал Чернышенко на встрече с представителями спортивной отрасли страны.