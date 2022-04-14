Бородавко о словах главы Федерации лыжных видов спорта Швеции про Вяльбе: «Русофобский психоз. Соревнуются наперегонки, кто больше нагадит на российских людей»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова главы Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон о том, что Елена Вяльбе не должна иметь права баллотироваться в совет FIS.

«Естественно, мы не будем голосовать за нее. Одно дело – не голосовать за нее, но должна ли она сама иметь возможность голосовать? Должна ли она вообще иметь право баллотироваться?» – заявила ранее Маттсон. 

«Пускай говорят все что угодно! Это русофобский психоз! Никакого ответа этим людям. Они соревнуются наперегонки, кто больше нагадит на российских людей», – сказал Бородавко.

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