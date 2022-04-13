Легков о допинге Валиевой: «Раскрыли это именно на Олимпиаде для того, чтобы опустить на колено, а то и на два российскую сборную»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам поделился мнением о допинговом деле российской фигуристки .

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

«Тут много факторов. Во-первых, нельзя говорить, если ты не знаешь. Я не уверен, что там вообще что-то произошло. Они сказали о допинге во время Олимпиады, для чего это? Это же проба была в двадцатых числах декабря. Да все уже было известно. Раскрыли это именно на . Сделано это было для того, чтобы опустить на колено, а то и на два российскую сборную.

А какое напряжение на нее было?! После первого падения вся программа для нее была, как вечность. Это очень неприятная ситуация. Я ее знаю, такие спортсмены рождаются раз в сто лет. Это уникум в фигурном катании, таких не было давным-давно.

Не знаю, что там точно произошло, но пятнадцатилетней девчонке препараты точно никакие не нужны. Она катается на природном, что ей было дано. Я ее поддерживаю, она большой профессионал и молодец», – сказал Легков.