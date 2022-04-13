Егор Сорин: «Пусть Устюгов определится со своим будущим, с мотивацией. Когда он примет окончательное решение, тогда и будем с ним работать уже плотно»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о подготовке Сергея Устюгова к предстоящему сезону.

Ранее стало известно, что Устюгов перейдет в группу Сорина, но продолжит готовиться по программе Маркуса Крамера, который на данный момент не может работать с командой.

«Мы уже созванивались с Маркусом Крамером, обсудили тренировочные планы. Устюгова будет курировать Маркус, а я буду осуществлять визуальный контроль, но в большей степени вся подготовка будет зависеть от Сергея. Пусть он определится со своим будущим, со своей мотивацией.

Когда он примет окончательное решение, тогда и будем с ним работать уже плотно. Сейчас ему предоставлена свобода, чтобы он побыл с семьей, собрался с мыслями. Когда Сергей будет готов начать работу, тогда и приступим», – сказал Сорин.

Сергей Устюгов: «На все вопросы о мотивации вы что хотите услышать? Что я завершаю карьеру? Я на данный момент не знаю»