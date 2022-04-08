Глеб Ретивых: «Буду тренироваться в группе Сорина. Мы обсудили с ним несколько моментов, вся работа еще впереди»

Российский лыжник рассказал, в какой группе будет готовится к новому сезону.

Ранее Ретивых тренировался в группе , однако немецкий специалист не сможет продолжить работу в России.

«Я буду тренироваться в группе Сорина, потому что не получится работать по планам Маркуса и быть в группе Сорина одновременно. Мы обсудили с ним несколько моментов, вся работа еще впереди.

Здесь ничего не сделаешь. У меня нет горечи или разочарования. Я нормально и адекватно отношусь к происходящему, буду работать с этим специалистом, чтобы завоевывать медали, чтобы дальше побеждать.

Мы созваниваемся с Маркусом чуть ли не через день. Он семь лет проработал у нас, многое понимает и смотрит на вещи адекватно. Он немного расстроен, что так получилось», – сказал Ретивых.