Егор Сорин: «Устюгов не капризный, а свободолюбивый. Не терпит, чтобы ему приказывали. Но он любит и умеет тренироваться»

Тренер российских лыжников рассказал о характере и отношении к тренировкам олимпийского чемпиона .

– Правда ли, что Сергей капризный?

– Я с этим мнением категорически не согласен. Он не капризный. Он свободолюбивый. Это определение к нему больше подходит. Это может быть не по нраву некоторым тренерам, поэтому не в каждой группе он может готовиться.

Он такой с ранних лет. Он не терпит, чтобы его заставляли или приказывали, если он в чем-то не уверен или сомневается. К нему нужен специальный подход в этом смысле, который в некотором роде получился у Маркуса.

Но при этом он любит тренироваться, умеет тренироваться. Слушает и контролирует свой организм.

Хотя я считаю, что не всегда его интуиция бывает оправданной. И все же, те результаты, которых достиг Устюгов, прежде всего его заслуга. Он достиг их сам за счет своего таланта, трудолюбия и умения тренироваться.

При этом, конечно же, у Сергея есть слабые стороны, есть вещи, над которыми еще можно работать, несмотря на возраст. Хотя я не считаю его 30-летний возраст критичным. Это самый хороший возраст для прогрессирования, именно в этот период спортсмен в лыжных гонках раскрывается полностью. Особенно в дистанционных гонках.

При правильной работе он может идти еще дальше к высоким результатам. Сергей сетовал на какие-то проблемы со здоровьем. Но я думаю, что при правильном отношении к своему образу жизни с этими проблемами можно смело справляться, и они перестанут быть проблемами, – сказал Сорин.