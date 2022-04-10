Устюгов о работе с Крамером: «Могу сказать, что не буду что-то делать, потому что спину заклинит. Маркус это понимает, говорит мне: «All time, старый автомобиль»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, что планирует дальше готовиться по планам немецкого тренера Маркуса Крамера.

– Теперь вы будете готовиться с .

– Да, это мне обозначили, но по плану . С Сориным общался на чемпионате России, он у меня спрашивал о том, какие есть планы. Я сказал, что у меня нет особо никаких планов, куда меня назначат, туда и пойду.

Но у меня есть условие – буду тренироваться по плану Маркуса, потому что ему доверяю на сто процентов, он пишет те планы, которые я точно выполню, а если не выполню, ему сообщу об этом, и мы их подкорректируем. Доверяю Маркусу даже на 120 процентов. Не знаю, насколько он мне доверяет, но мы сработались.

– А вообще ситуация с Маркусом из колеи вас не выбила? – Думаю, если бы не было всей этой ситуации с недопуском, мы бы продолжили работать, потому что он хоть и немец, но уже русский немец. Русифицированный. Он понимает наш менталитет, понимает всю нашу структуру изнутри, понимает нас всех, знает наши семьи, все от и до. Мы одна семья.

Когда возникал какой-то вопрос, вроде того, что я засиделся у одного тренера и мне надо что-то менять, я спрашивал: «А что менять?» Если я приду в другую команду, меня за месяц кончат, потому что у меня есть свое «я». Могу сказать, что нет, извините, это делать не буду, потому что у меня это отложится на спине. Если сейчас это сделаю, меня заклинит.

Маркус это понимает, он говорит мне: «All time, старый автомобиль». Или просто старый, что-то такое. Мы так шутим, это нормально. Он до последнего надеялся, что будет работать с нашей командой, от написания планов не отказывается.

У меня есть шпаргалки с предыдущих лет еще. Я же не 18-летний юниор, знаю себя, к чему готовлюсь, куда двигаюсь. Когда встал вопрос, как работать дальше, он сказал: «Я продолжаю работать с тобой, как и с рядом спортсменов, кто захочет работать по моему плану». Но я так понял, по его плану хочу работать только я.

С Егором говорили, он тоже будет писать планы, но начнет отправлять Маркусу на согласование. Если его это устраивает, то работаю с группой Егора, но босс у меня – Маркус Крамер. Вот и все.

– Вы ежедневно с ним на связи?

– Не ежедневно, но часто общаемся. Я у него спрашивал, предложили ли ему работу, раз не получается с нашей федерацией сотрудничать. Он ответил, что будет работать с русскими по планам. Я ему ответил: «Маркус, я все хорошо понимаю, но у тебя семья, тебе ее нужно кормить. Почему бы тебе не поработать с итальянской командой?»

Варианты у него были, это же немец, все на мази. Он мне сказал, что его пригласили несколько команд. Но вот с итальянцами мы можем вместе тренироваться, когда границы откроют, они не против вместе готовиться. Это уже было, взаимовыгодное сотрудничество.

Я могу спокойно приехать в Европу и готовиться по плану Маркуса, когда границы откроют, можем тренироваться вместе. Давно с Маркусом не созванивался, может, у него что-то изменилось, может, он уже подписал какой-то контракт.

Но нечего скрывать, он мне звонит, подбадривает. На Олимпиаде у нас был разговор: «Сергей, если ты закончишь свою карьеру спортивную, то я закончу свою тренерскую карьеру». Я ему ответил: «Ты шутник, Маркус», – сказал Устюгов.