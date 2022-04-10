Устюгов о работе с Крамером: «Могу сказать, что не буду что-то делать, потому что спину заклинит. Маркус это понимает, говорит мне: «All time, старый автомобиль»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, что планирует дальше готовиться по планам немецкого тренера Маркуса Крамера.

– Теперь вы будете готовиться с Егором Сориным.

– Да, это мне обозначили, но по плану Маркуса Крамера. С Сориным общался на чемпионате России, он у меня спрашивал о том, какие есть планы. Я сказал, что у меня нет особо никаких планов, куда меня назначат, туда и пойду.

Но у меня есть условие – буду тренироваться по плану Маркуса, потому что ему доверяю на сто процентов, он пишет те планы, которые я точно выполню, а если не выполню, ему сообщу об этом, и мы их подкорректируем. Доверяю Маркусу даже на 120 процентов. Не знаю, насколько он мне доверяет, но мы сработались.

– А вообще ситуация с Маркусом из колеи вас не выбила?   – Думаю, если бы не было всей этой ситуации с недопуском, мы бы продолжили работать, потому что он хоть и немец, но уже русский немец. Русифицированный. Он понимает наш менталитет, понимает всю нашу структуру изнутри, понимает нас всех, знает наши семьи, все от и до. Мы одна семья.

Когда возникал какой-то вопрос, вроде того, что я засиделся у одного тренера и мне надо что-то менять, я спрашивал: «А что менять?» Если я приду в другую команду, меня за месяц кончат, потому что у меня есть свое «я». Могу сказать, что нет, извините, это делать не буду, потому что у меня это отложится на спине. Если сейчас это сделаю, меня заклинит.

Маркус это понимает, он говорит мне: «All time, старый автомобиль». Или просто старый, что-то такое. Мы так шутим, это нормально. Он до последнего надеялся, что будет работать с нашей командой, от написания планов не отказывается.

У меня есть шпаргалки с предыдущих лет еще. Я же не 18-летний юниор, знаю себя, к чему готовлюсь, куда двигаюсь. Когда встал вопрос, как работать дальше, он сказал: «Я продолжаю работать с тобой, как и с рядом спортсменов, кто захочет работать по моему плану». Но я так понял, по его плану хочу работать только я.

С Егором говорили, он тоже будет писать планы, но начнет отправлять Маркусу на согласование. Если его это устраивает, то работаю с группой Егора, но босс у меня – Маркус Крамер. Вот и все.

– Вы ежедневно с ним на связи?

– Не ежедневно, но часто общаемся. Я у него спрашивал, предложили ли ему работу, раз не получается с нашей федерацией сотрудничать. Он ответил, что будет работать с русскими по планам. Я ему ответил: «Маркус, я все хорошо понимаю, но у тебя семья, тебе ее нужно кормить. Почему бы тебе не поработать с итальянской командой?»

Варианты у него были, это же немец, все на мази. Он мне сказал, что его пригласили несколько команд. Но вот с итальянцами мы можем вместе тренироваться, когда границы откроют, они не против вместе готовиться. Это уже было, взаимовыгодное сотрудничество.

Я могу спокойно приехать в Европу и готовиться по плану Маркуса, когда границы откроют, можем тренироваться вместе. Давно с Маркусом не созванивался, может, у него что-то изменилось, может, он уже подписал какой-то контракт.

Но нечего скрывать, он мне звонит, подбадривает. На Олимпиаде у нас был разговор: «Сергей, если ты закончишь свою карьеру спортивную, то я закончу свою тренерскую карьеру». Я ему ответил: «Ты шутник, Маркус», – сказал Устюгов. 

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