Тренер сборной России по фристайлу: «После победы на чемпионата мира Таталина надела корону. Несмотря на это, мы выполнили работу в полном объеме»

Старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев высказался об открытом письме фристайлистки министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Таталина в письме рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Таталина стала 10-й в лыжном биг-эйре и четвертой в слоупстайле.

«В Федерации вообще не существует такого правила. Никто и никогда не требовал деньги. Со стороны тренерского штаба мы сделали все, мы работали в полном объеме. Даже в некоторых моментах делали на нее больший акцент.

Если сказать честно, то после чемпионата мира, где она победила, Настя надела на себя корону и к нам отношение изменила. Несмотря на все это, мы выполнили свою работу в полном объеме. Мы сделали все, за последние два года мы сделали даже больше. Мы и свои деньги вкладывали в нее, а такие комментарии очень оскорбительны для нас. Мы вложили в нее свое время, свою жизнь.

Ее отношения с партнерами по команде ухудшились. Анастасия перестала наравне общаться с командой. Я могу даже рассказать про Red Bull, она же там на спонсорстве. Тренеры сборной на протяжении трех лет выбивали для нее этот контракт, но даже «спасибо» никто не услышал.

Мы пытались работать корректно в течение этого времени, переступая через себя. Отбрасывали всё личное на задний план и перед Олимпиадой оставляли только работу», – сказал Васильев.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину