Егор Сорин: «Халили в этом году готовился полностью по планам Каминского и Истомина. Я участвовал только лишь как личный тренер, как консультант в какие-то периоды»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о работе с биатлонистом Каримом Халили.

«Карим в этом году готовился полностью по планам Юрия Михайловича Каминского и Артема Истомина в составе сборной команды России. А я участвовал в его подготовке только лишь как личный тренер, как консультант в какие-то периоды.

Но, в принципе, у него был общий план подготовки в национальной команде. Если какие-то небольшие корректировки и были в те периоды, когда он был со мной, все это тоже согласовывалось с Юрием Михайловичем и Артемом. Это было летом, когда Карим участвовал в соревнованиях в Европе и зимой на межсборье.

В следующем году, я думаю, он будет также продолжать подготовку в национальной команде страны. Ну а я также продолжил бы сотрудничество с ним на позиции личного тренера. И если будет какая-то необходимость в составлении тренировочного плана, я посильную помощь ему тоже окажу», – рассказал Сорин.

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