Сергей Устюгов: «Года два или три назад, катаясь на лыжероллерах, пару раз заехал за двойную сплошную – машин нет, дорога пустая. Меня остановил гаишник»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал об отношении на дорогах во время подготовки к сезону в России.

«Летом мы были, например, в Приэльбрусье. Может, менталитет другой, но ребятам на лыжероллерах мешают. В Европе к этому относятся нормально, а тут сигналят, останавливаются, ругаются. Я расслабиться на тренировке не мог, потому что боялся, что меня кто-нибудь собьет или еще что-то.

О чем тут говорить? В моем поселке года два или три назад мы ехали с женой на лыжероллерах, двустороннее движение и светофор. Стоит машина ДПС, получилось так, что лыжероллером пару раз заехал за двойную сплошную, потому что машин-то нет, дорога пустая.

Мы проезжаем светофор, меня останавливает гаишник. «Ты серьезно?» – «Да, ты сплошную пересек». Я вспоминаю, как мы в родном поселке на красный свет носились и все такое... Дальше говорю: «Поехали, покажешь мне, где я там пересек. Буду оспаривать».

И жене: «Поезжай, я разберусь». А он ей: «Нет, гражданочка, вы тоже оставайтесь». Я же говорю ей, чтобы ехала, а сам подхожу к багажнику, начинаю его дергать, чтобы туда кинуть роллеры: «Давай, я потный с тренировки, мне пять минут до дома, ты что, гонишь?»

Выходит старший по званию, смотрит на этого стажера, говорит ему: «Ты с ума сошел? Камеру выключи! Сергей Александрович, извините, всего доброго». Вот и о чем говорить? Ты вроде занимаешься спортом, популяризируешь его, а тебя… У меня это так отложилось, до сих пор спрашивают об этом», – сказал Устюгов.