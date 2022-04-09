Устюгов о терапевтических исключениях: «Был случай, когда Сундбю демонстративно пшикнул сальбутамолом. Большинство лыжников на Кубке мира пшикают, но ворошить это не стоит»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, как относится к терапевтическим исключениям у спортсменов.

– Как вы относитесь к терапевтическим исключениям?

– Мне реально все равно. Кто-то использует. Ну, помогает это человеку в первую очередь поправить здоровье – хорошо.

Отношусь абсолютно нейтрально потому, что если спортсмены не могут без этого, значит, это надо и положено. Я смотрю на это с правильной точки зрения, а не в том плане, что спортсмены прибавляют в результате.

Был случай, когда я лидировал на «Тур де Ски», выигрывал минуту перед последней гонкой. Сундбю в тот момент демонстративно повернулся ко мне, достал баллончик и пшикнул сальбутамолом.

У нас большинство лыжников на этапе Кубка мира пшикают, но зачем лезть туда. Ворошить, думаю, не стоит. Самое прикольное, что ты их побеждаешь, ха-ха.

– Елена Вяльбе призналась, что Большунов использовал терапевтическое исключение в прошедшем сезоне, когда имел проблемы с десной.

– Значит, это было нужно, чтобы залечить десну. У нас есть практика, позволяющая использовать терапевтические исключения. Хорошо, что Саше помогло. Я просто с этим не сталкивался, хотя, может быть, в некоторых моментах и не помешало бы, – сказал Устюгов.

Елена Вяльбе: «Большунов перед сезоном брал терапевтическое исключение, когда возникали проблемы с зубами. Но это было один раз»