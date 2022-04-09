Устюгов о терапевтических исключениях: «Был случай, когда Сундбю демонстративно пшикнул сальбутамолом. Большинство лыжников на Кубке мира пшикают, но ворошить это не стоит»

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, как относится к терапевтическим исключениям у спортсменов. 

– Как вы относитесь к терапевтическим исключениям?

– Мне реально все равно. Кто-то использует. Ну, помогает это человеку в первую очередь поправить здоровье – хорошо.

Отношусь абсолютно нейтрально потому, что если спортсмены не могут без этого, значит, это надо и положено. Я смотрю на это с правильной точки зрения, а не в том плане, что спортсмены прибавляют в результате.

Был случай, когда я лидировал на «Тур де Ски», выигрывал минуту перед последней гонкой. Мартин Йонсруд Сундбю в тот момент демонстративно повернулся ко мне, достал баллончик и пшикнул сальбутамолом.

У нас большинство лыжников на этапе Кубка мира пшикают, но зачем лезть туда. Ворошить, думаю, не стоит. Самое прикольное, что ты их побеждаешь, ха-ха. 

– Елена Вяльбе призналась, что Большунов использовал терапевтическое исключение в прошедшем сезоне, когда имел проблемы с десной.

– Значит, это было нужно, чтобы залечить десну. У нас есть практика, позволяющая использовать терапевтические исключения. Хорошо, что Саше помогло. Я просто с этим не сталкивался, хотя, может быть, в некоторых моментах и не помешало бы, – сказал Устюгов. 

Елена Вяльбе: «Большунов перед сезоном брал терапевтическое исключение, когда возникали проблемы с зубами. Но это было один раз»

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