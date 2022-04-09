Устюгов о сертификате на 15 млн рублей: «Воскликнул «Нифига себе!» Хотел потратить деньги на строительство дома в родном поселке, очень долго об этом мечтал»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам высказался о денежном сертификате на 15 миллионов рублей, который ему вручила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.

– Вы не были удивлены сумме, которую вам вручил губернатор за Игры? Это самые крупные призовые среди регионов.

– Большое спасибо губернатору ХМАО-Югры Наталье Владимировне Комаровой. Я бы хотел потратить деньги на строительство дома в своем родном поселке. Очень долго об этом мечтал.

Сейчас я готов с облегчением сказать, что могу начинать какое-то движение в строительстве. Впервые про призовые мне сообщили спортсмены: говорили, что в Югре они большие, но честно, я даже не знал и не смотрел.

– Какой была ваша реакция?

– «Нифига себе!» – так я воскликнул. Это закаляет. Допустим, если бы я до Олимпиады знал об этом, может быть, что-то изменилось бы в результатах, ха-ха. Но если серьезно, то не за деньги мы бегаем.

Конечно, это приятный бонус. Есть люди, которые бегают за бабки, и у них ничего не получается.

– И при этом бабок нет!

– Да-да. Меня когда-то звали в другие регионы, предлагая разные суммы, но мне и здесь хорошо.

– Слышал истории, как биатлонисты делились со штабом призовыми. У вас есть понятие «общака»?

– Да, но это на усмотрение каждого. Если спортсмен считает нужным, то он может поделиться, если нет, то также все будет нормально, – сказал Устюгов.