Вероника Степанова: «Если меня слишком много, тогда не читайте. Я никому не навязываюсь»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на критику из-за большой медийной активности.

– Сейчас вы один из главных ньюсмейкеров российского спорта. Как вам в этой роли?

– Я как бы сама этого не добивалась. Все, что я делаю – выражаю свое мнение удобным мне способом в соцсетях. К сожалению, кто-то просто берет и перепечатывает. Из-за этого многим кажется, что меня слишком много. Меня не слишком много.

Ребят, если меня слишком много, тогда не читайте просто. Я никому не навязываюсь. Наоборот, я хочу показать подрастающему поколению, всей молодежи на своем примере, чего можно достичь, имея цель, – сказала Степанова.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

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