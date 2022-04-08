Татьяна Сорина: «Не полностью довольна сезоном. Нет личной медали Олимпийских игр, соответственно, я не реализовала себя»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпиада-2022 Татьяна Сорина (Алешина) Лыжи

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина подвела итоги сезона-2021/22.

«В общем, конечно, я довольна, что у меня есть золотая олимпийская медаль. Вроде бы медаль есть, но я не полностью довольна сезоном, потому что не все задачи выполнила.

У меня была задача – личная медаль Олимпийских игр. Ее нет, соответственно, я не реализовала себя, и есть небольшой осадок после сезона. В будущем это только придаст мне мотивации тренироваться дальше и показать результат, на который я способна.

На Олимпиаде я настраивалась на классическую разделку. Был шанс завоевать медаль в скиатлоне, к нему тоже готовилась. Но немножко не получилось», – сказала Сорина.

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