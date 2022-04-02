Спицов получил сертификаты на 18 млн рублей от губернатора Тюменской области за выступление на Олимпиаде, Логинов и Сорина – по 10 млн, Якимушкин – 8 млн

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Российские лыжники Денис Спицов, Татьяна Сорина, Иван Якимушкин, а также биатлонист Александр Логинов получили денежные сертификаты за выступление на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня спортсмены встретились с губернатором Тюменской области Александром Моором. Этот регион Спицов, Сорина, Якимушкин и Логинов представляют на внутрироссийских соревнованиях.

Губернатор вручил медалистам сертификаты на 5 млн рублей за бронзу, 8 млн – за серебро, 10 млн – за золото.

На зимних Играх-2022 Спицов выиграл золото в эстафете и серебро в скиатлоне. На счету Сориной – победа в эстафе, у Якимушкина – серебро в лыжном марафоне.

Логинов дважды становился бронзовым призером – в мужской и смешанной эстафетах.

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