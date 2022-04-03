Татьяна Сорина: «Мне бы хотелось, чтобы нас допустили к участию на этапах Кубка мира и ЧМ. Мы будем только злее, когда вернемся обратно»

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Олимпийская чемпионка в эстафете Татьяна Сорина высказалась об отстранении россиян от международных стартов и об итогах сезона.

«Мне бы хотелось, чтобы нас допустили к участию на этапах Кубка мира и на чемпионат мира. Если не пустят на Кубок мира, то устроит и просто чемпионат мира. Он у нас раз в два года. Маленький шанс, конечно, но надежда остается. Мы будем только злее, когда вернемся обратно.

Не могу сказать, что в прошедшем сезоне я реализовала свои возможности на максимум. Для меня сезон сложился не очень удачно. Я еще ехала на Игры за личной медалью, у меня ее не было. Я поставила бы себе четверку», - сказала Сорина.  

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