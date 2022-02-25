Большунов, Устюгов, Непряева, Латыпов, Миронова и другие призеры Олимпиады-2022 в Пекине удостоены государственных наград

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении победителей и призеров Олимпиады в Пекине государственными наградами.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам награжден орденом Александра Невского, лыжник Денис Спицов – орденом Почета.

Лыжники Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, и Алексей Червоткин получили орден Дружбы.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены:

прыгуны на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Евгений Климов и Данил Садреев;

биатлонисты Ирина Казакевич, , , Кристина Резцова, Максим Цветков;

конькобежцы Даниил Алдошкин и Руслан Захаров;

шорт-трекисты Семен Елистратов и Константин Ивлиев;

фристайлисты Илья Буров и Сергей Ридзик;

хоккеисты Сергей Андронов, Тимур Билялов, Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Михаил Григоренко, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Александр Елесин, Павел Карнаухов, Артур Каюмов, Артем Минулин, Никита Нестеров, Александр Никишин, Сергей Плотников, Александр Самонов, Кирилл Семенов, Антон Слепышев, Сергей Телегин, Владимир Ткачев, Сергей Трофимов, Иван Федотов, Андрей Чибисов, Дамир Шарипзянов, Вадим Шипачев, Егор Яковлев;

лыжник Иван Якимушкин.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сноубордист Вик Уайлд, конькобежка Ангелина Голикова, саночница Татьяна Иванова, биатлонисты Эдуард Латыпов, Карим Халили и Александр Логинов, фристайлистка Анастасия Смирнова, лыжник Александр Терентьев.

Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам