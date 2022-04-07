Бородавко о Непряевой: «Все сильные спортсмены характерные, у нее это проявляется в нотах поведения, поступках. Бывают определенные срывы, но она не капризная»

Тренер российских лыжников рассказал о том, как олимпийская чемпионка воспринимала критику в свой адрес.

– Давайте вернемся в прошлую осень. Мы все помним, какие проблемы с набором формы были у Наташи Непряевой, которую вы критиковали. Тогда вы ожидали, что так круто получится все? – Ну, если бы я не критиковал, то и не ждал. Ведь, как говорят, спрашивать надо с тех, кто может. Я знаю, что может Непряева, поэтому спрос с нее несколько особый. Поэтому все было по делу. – Тереза Йохауг, наконец, закончила. Наташе по силам перехватить у нее знамя лидерства?

– Конечно, по силам. В этом году она уже была способна все это сделать, и, на мой взгляд, все-таки уже задним числом понимаешь, что на Олимпиаде могло быть выступление чуть лучше. Поэтому все в ее руках, как у любого спортсмена, и Наталья – очень одаренная спортсменка, она, как и Большунов, достаточно хорошо владеет классическим и коньковым стилями.

Также хороша она в спринте и на дистанциях, поэтому эта победа в общем зачете Кубка мира как раз свидетельствует о том, что она способна быть лучшей спортсменкой мира. – А ваша критика ее не ожидала? Помню, было сказано что-то про вес...

– Про вес не было сказано ни слова, было сказано про мышечную массу, это две разные вещи.

– Хорошо, но все же. Наташа как-то на вас обижалась, или у вас уже настолько все притерто, что никакой обиды быть не может?

– Я повторю, что мы требуем с того, кто реально может, и поэтому Наталья об этом знала. У нас очень много разговоров было на эту тему. Но иногда нервы тоже начинают сдавать, и уже просто… Особенно когда видишь, что все идет уже «на тоненького». Иногда психика тоже подводит. – Тогда что помогло все-таки этот момент «на тоненького» успешно преодолеть? – Прежде всего, характер самой Непряевой. Она все-таки собралась и смогла пройти этот путь. Это на самом деле очень тяжело, очень трудно сделать. И я ей говорил, что за нее этот путь никто не пройдет. Но когда она пошла по этому пути, и у нее пошли результаты, она действительно поверила, и у нее стало получаться все значительно лучше.

– Много говорилось про сложный характер Натальи. Вы, как человек, который видит ее чаще всех, должны знать, так ли это.

– Все сильные спортсмены характерные, у нее это проявляется чисто в ее нотах поведения, поступках. Я не могу сказать, что она капризная. Иногда бывают определенные срывы, но каких-то капризов на 100% нет, – сказал Бородавко.