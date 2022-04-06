«Это пещера Алладина, управляемая мудрецами». Вероника Степанова провела тренировку на тредбане в Инновационном центре ОКР

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поделилась впечатлениями от тренировки на тредбане в Инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР).

«Тредбан в Инновационном центре ОКР – это какая-то «пещера Алладина», управляемая при этом мудрецами.

Qualisys motion capture cameras по всем углам, газоанализатор, Catapult и, разумеется, сам Rodby 3500 – все протестировали немного. Руководят этим «хозяйством» патриарх тренерского цеха Александр Алексеевич Грушин (увы, фото с ним нет у меня) и олимпийский чемпион Михаил Иванов.

Польщена знакомством и шансом потренироваться в самой современной лыжной лаборатории планеты в 2022 году!» – написала Степанова.

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