«Я предложила альтернативный путь развития, привлечения спонсоров. Он не сработал». Тудегешева о выборах президента Федерации сноуборда России

Двукратная чемпионка мира по сноуборду Екатерина Тудегешева рассказала об участии в выборах президента Федерации сноуборда России.

4 апреля главой организации был переизбран Денис Тихомиров, получивший большинство голосов.

«Буду ли участвовать в выборах в дальнейшем? Посмотрим, в акробатических дисциплинах наблюдается падение результатов, количества соревнований.

Я предложила выходы, решение этих проблем в своей программе, альтернативный путь развития, привлечения спонсоров. Он не сработал, не было интереса, выбор был сделан в сторону стабильности.

Я понимаю, что вид спорта будет терять в результативности, грустно, что не удалось убедить людей в наличии желания и компетенций.

В федерации работать сейчас не собираюсь, знаю, что мои проекты не будут реализованы», – сказала Тудегешева.