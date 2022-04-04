Юрий Бородавко: «У нас есть хорошая молодежь, с которой мы связываем серьезные надежды. Нам предстоит пройти тяжелые четыре года до олимпийских медалей»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам подвел итоги сезона-2021/22.

«В истории российских лыжных гонок были и более успешные выступления. Это годы, связанные с выступлениями , , , Нины Гаврилюк, . То есть были Олимпийские игры, когда завоевывали большее количество медалей, но это тоже выдающийся результат, мы к нему приблизились после долгих спадов.

Может быть, не все по Кубку мира выступали достаточно достойно, но к главному старту – Олимпийским играм – подошли в наилучшей форме и показали прекрасный результат.

Действительно, начинается новый олимпийский цикл, нужно смотреть вперед, отбирать кандидатов, с которыми мы будем выступать на Олимпийских играх 2026 года. У нас есть хорошая молодежь, с которой мы связываем самые серьезные надежды.

Нам предстоит пройти тяжелые четыре года с этой молодежью до олимпийских медалей. Но и наши, я не могу сказать, ветераны, забойщики, будут готовиться, так что мы надеемся, что к следующим Олимпийским играм наша команда будет сплавом опыта и молодости», – сказал Бородавко.