Юрий Бородавко: «У нас есть хорошая молодежь, с которой мы связываем серьезные надежды. Нам предстоит пройти тяжелые четыре года до олимпийских медалей»

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги сезона-2021/22. 

«В истории российских лыжных гонок были и более успешные выступления. Это годы, связанные с выступлениями Ларисы Лазутиной, Елены Вяльбе, Любови Егоровой, Нины Гаврилюк, Юлии Чепаловой. То есть были Олимпийские игры, когда завоевывали большее количество медалей, но это тоже выдающийся результат, мы к нему приблизились после долгих спадов.

Может быть, не все по Кубку мира выступали достаточно достойно, но к главному старту – Олимпийским играм – подошли в наилучшей форме и показали прекрасный результат.

Действительно, начинается новый олимпийский цикл, нужно смотреть вперед, отбирать кандидатов, с которыми мы будем выступать на Олимпийских играх 2026 года. У нас есть хорошая молодежь, с которой мы связываем самые серьезные надежды.

Нам предстоит пройти тяжелые четыре года с этой молодежью до олимпийских медалей. Но и наши, я не могу сказать, ветераны, забойщики, будут готовиться, так что мы надеемся, что к следующим Олимпийским играм наша команда будет сплавом опыта и молодости», – сказал Бородавко.

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