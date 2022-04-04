Непряева о вручении Большого хрустального глобуса: «Чем больше ждешь, тем больше эмоционально выхолощена. Я как выжатый лимон, хочется просто отдыхать»

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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от получения Большого хрустального глобуса  за сезон-2021/22.

Лыжнице вручили награду в воскресенье после марафона на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Узнала об этом только ко второй половине чемпионата России. Конечно я рада, такое долгое ожидание, чем больше ждешь, тем больше эмоционально выхолощена.

Если бы вручали в начале гонок, то по-другому отреагировала бы. Я как выжатый лимон, хочется отгородиться ото всех, просто отдыхать», – сказала Непряева.

«Последняя гонка чемпионата России тяжело далась. Были мысли сойти на 15-м километре, когда я понимала, что уже терплю за Машей Истоминой.

Если бы сошла со вчерашней «тридцатки», меня бы уволили, наверное, ха-ха. После Пекина это бы как клеймо было, мне кажется. Шутка», – цитирует Непряеву «Матч ТВ».

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