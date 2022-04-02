Наталья Непряева: «Рада, что удалось показать хороший результат, но как было тяжело – это просто нечто. Сил вообще не осталось, уже хочется спокойствия»

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева прокомментировала свою победу в коньковом масс-старте на 30 км на чемпионате России.

«Можно выдохнуть. Последняя гонка, я рада, что удалось сегодня показать хороший результат. Но как мне сегодня тяжело было – это просто нечто.

Самая тяжелая гонка за весь чемпионат. С самого начала было трудно. Сил вообще не осталось. Очень тяжело, хочется отдыхать, хочется спокойствия уже.

Были моменты, когда прям терпела в спину за Машей Истоминой. Очень высокий уровень она сегодня показала. 100% она сегодня выглядела сильнее всех, просто я оказалась немного хитрее.

Объективно она сегодня тащила всю гонку и выглядела очень сильно. Ожидала от нее такого, тренировалась с ней целый год, видела, как она тренируется. Она очень сильная девочка.

Я всю гонку старалась отсидеться за спинами. Ждала последнего подъема, чтобы сделать рывок», – сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Наталья Непряева выиграла пять из шести гонок на лыжном чемпионате России