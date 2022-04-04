Непряева о сходе с марафона на Олимпиаде: «Посчитала, что насиловать организм неправильно, когда еще есть за что бороться. Многие меня осуждали, но это моя жизнь»

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Российская лыжница Наталья Непряева объяснила, почему сошла с марафона на Олимпиаде-2022 в Пекине.  

В Пекине Непряева завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.

«Если честно, изначально у меня не то что такой настрой на гонку был. Понимала, что плохое состояние до гонки, но перед скиатлоном тоже было плохое состояние.

Попробовала, но не пошло. Посчитала, что насиловать свой организм – неправильно, когда еще есть, за что бороться.

Меня много людей осуждали, но это моя жизнь и мне принимать решения», – сказала Непряева в эфире программы «Громко!» на «Матч ТВ».

Гонка, которая принесла Непряевой Кубок мира: самой Натальи там не было, а Йохауг финишировала в слезах и с двумя флагами

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