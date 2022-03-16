Вик Уайлд: «Чемпионаты мира меня мало интересуют. Что изменится, если я завоюю золотую медаль? Ничего»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду рассказал об отношении к чемпионатам мира.

– Вы гораздо более успешны на Олимпийских играх, чем на чемпионатах мира. Почему?

– Чемпионаты мира меня мало интересуют. Что изменится, если я завоюю золотую медаль? Ничего. Когда я семилетним мальчиком начинал заниматься сноубордингом, мечтал об Олимпийских играх. Более того, даже в 17-летнем возрасте я понятия не имел, где проводятся чемпионаты мира. Для меня этот турнир примерно равен по значимости этапу Кубка мира.

– Почему вы занялись параллельными дисциплинами? В США ведь гораздо более популярны хафпайп и слоупстайл?

– Мне нравится скорость. В детстве любил смотреть автогонки, восхищался Михаэлем Шумахером. Когда тебе семь, чужое мнение не интересует, занимаешься тем, чем хочется. Я был гонщиком на снежных трассах и получал удовольствие.

– В семь лет о деньгах не думаешь, а в 20 начинаешь. Вы размышляли о смене дисциплины?

– Это точно, но я катался на доске для удовольствия. Когда Ассоциация лыж и сноуборда США перестала финансировать программу развития параллельных дисциплин, я задумывался о том, чтобы поступить в университет, сменить род деятельности. Но переехал в Россию.

– Можете сравнить организацию процесса подготовки спортсменов в США и в России.

– Здесь гораздо больше возможностей развиваться. Я получил доступ ко всему: оборудованию и трассам – смог сосредоточиться на сноуборде. Ничего плохого сказать не могу – у меня хорошие отношения с Федерацией сноуборда России (ФСР), партнерами по команде. В США спортсмены в параллельных видах, по сути, предоставлены сами себе, – сказал Уайлд.