Вик Уайлд: «Если почувствую, что смогу быть конкурентоспособен, рассмотрю участие в следующих Играх»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду сообщил, что может остаться в спорте до Олимпиады-2026 в Италии.

– Вы завершаете карьеру?

– Точно не буду соревноваться с привычной периодичностью, выступать на всех этапах Кубка мира. Но если почувствую, что смогу быть конкурентоспособен, рассмотрю участие в следующих Играх. Ближайшее время планирую посвятить занятиям, которые мне по душе. Мне нравится фрирайд, попробую и другие спортивные дисциплины.

– На профессиональном уровне?

– Нет конечно. К примеру, мне нравится велоспорт, буду кататься в свое удовольствие.

– Глава Федерации сноуборда Татарстана Денис Белов сказал, что вы могли бы стать хорошим тренером.

– На ближайшее время не рассматриваю такой вариант. Что будет потом, посмотрим, – сказал Уайлд.