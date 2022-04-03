Денис Спицов: «Вяльбе – прекрасный руководитель и человек. Елена Валерьевна ассоциируется с мамой лыжного спорта»

Олимпийский чемпион в эстафете Денис Спицов высказал мнение о главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.
– Елена Валерьевна собирается идти на новый президентский срок. Есть ли в лыжных гонках альтернатива ей?
– Думаю, что нет. Елена Валерьевна прекрасный руководитель и человек. Она с пониманием и до глубины души относится к каждому спортсмену.
В первые годы она позиционировала себя строго, поэтому мы ее немного боялись. Но со временем ты понимаешь, что она ассоциируется с мамой лыжного спорта. К ней можно обратиться по любому вопросу, и она всегда будет на твоей стороне.
– Если она мама, то кто папа?
– Очень строгий папа Юрий Викторович (Бородавко).
– Елена Вяльбе недавно оценила выступление российской сборной на пятерку. Согласны?
– Я был сильно удивлен, прочитав ее слова. Наверное, это впервые в моей карьере, когда Елена Валерьевна оценила нас так высоко, потому что все время были какие-то нюансы.
Действительно, сезон удался и у ребят, и у девчонок. Мы ставили главной целью Олимпийские игры, и мы выполнили ее. Да, может быть, мы не так ярко выступили на Кубке мира, но я думаю, что мы справились с общей задачей, – сказал Спицов.