Денис Спицов: «Вяльбе – прекрасный руководитель и человек. Елена Валерьевна ассоциируется с мамой лыжного спорта»

Олимпийский чемпион в эстафете высказал мнение о главе Федерации лыжных гонок России ( ) Елене Вяльбе.

– Елена Валерьевна собирается идти на новый президентский срок. Есть ли в лыжных гонках альтернатива ей?

– Думаю, что нет. Елена Валерьевна прекрасный руководитель и человек. Она с пониманием и до глубины души относится к каждому спортсмену.

В первые годы она позиционировала себя строго, поэтому мы ее немного боялись. Но со временем ты понимаешь, что она ассоциируется с мамой лыжного спорта. К ней можно обратиться по любому вопросу, и она всегда будет на твоей стороне.

– Если она мама, то кто папа?

– Очень строгий папа Юрий Викторович (Бородавко).

– недавно оценила выступление российской сборной на пятерку. Согласны?

– Я был сильно удивлен, прочитав ее слова. Наверное, это впервые в моей карьере, когда Елена Валерьевна оценила нас так высоко, потому что все время были какие-то нюансы.

Действительно, сезон удался и у ребят, и у девчонок. Мы ставили главной целью Олимпийские игры, и мы выполнили ее. Да, может быть, мы не так ярко выступили на Кубке мира, но я думаю, что мы справились с общей задачей, – сказал Спицов.