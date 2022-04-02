Лыжи. Ski Classics. Андерссон и Ниенге выиграли марафон «Рейстадлопет», Бьорген – 2-я

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Сегодня шведка Эбба Андерссон и норвежец Мартин Левстрем Ниенге одержали победы в 50-километровом марафоне серии Ski Classics «Рейстадлопет».

Лыжные гонки

Ski Classics

«Рейстадлопет»

Сетермуэн – Бардуфосс, Норвегия

50 км, классический стиль

Женщины

1. Эбба Андерссон (Швеция) – 2:38.01,4

2. Марит Бьорген (Норвегия) – 54,2

3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 3.52,8

4. Эбба Рибом (Швеция) – 7.15,0

5. Магни Смедос (Норвегия) – 7.15,6

6. Софие Элебру (Швеция) – 7.17,8

Мужчины

1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2:17.42,0

2. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 1.15,2

3. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 3.10,1

4. Эрик Руше (Швеция) – 3.15,2

5. Йоханнес Эклеф (Швеция) – 3.38,4

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.42,0

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