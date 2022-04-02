Лыжи. Ski Classics. Андерссон и Ниенге выиграли марафон «Рейстадлопет», Бьорген – 2-я

Сегодня шведка Эбба Андерссон и норвежец Мартин Левстрем Ниенге одержали победы в 50-километровом марафоне серии Ski Classics «Рейстадлопет».
Лыжные гонки
Ski Classics
«Рейстадлопет»
Сетермуэн – Бардуфосс, Норвегия
50 км, классический стиль
Женщины
1. Эбба Андерссон (Швеция) – 2:38.01,4
2. Марит Бьорген (Норвегия) – 54,2
3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 3.52,8
4. Эбба Рибом (Швеция) – 7.15,0
5. Магни Смедос (Норвегия) – 7.15,6
6. Софие Элебру (Швеция) – 7.17,8
Мужчины
1. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2:17.42,0
2. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 1.15,2
3. Микаэль Гуннюльфсен (Норвегия) – 3.10,1
4. Эрик Руше (Швеция) – 3.15,2
5. Йоханнес Эклеф (Швеция) – 3.38,4
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 3.42,0