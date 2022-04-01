Олег Матыцин: «Вопросы импортозамещения, производства инвентаря сейчас прорабатываются Минпромторгом. Уверен, что у России огромный ресурс»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о ситуации с инвентарем для российских спортсменов.

«Я уверен, что вопросы импортозамещения, производства инвентаря, и не только для лыжного спорта, но и для многих других видов спорта, сейчас прорабатываются Минпромторгом. Нами уже тоже внесены предложения по определенным видам продукции.

Уверен, что у России огромный ресурс и огромные возможности, таланты. Мы ни в коей мере сейчас не в пассиве. Как и любой кризис, он дает дополнительные возможности для развития.

Мы в министерстве спорта готовы принять этот вызов и преодолеть очень сложный период вместе с федерациями, со спортсменами, с тренерами», – сказал Матыцин.