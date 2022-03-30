Олег Матыцин: «В начале июля состоится Всероссийская Универсиада, куда мы пригласим университеты дружественных нам стран»

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что летом этого года в России планируется провести Универсиаду. 

«В этом году состоится Всероссийская Универсиада, куда мы пригласим университеты дружественных нам стран. Она пройдет в начале июля.

В августе мы планируем Спартакиаду сильнейших, на которой будет сформирована программа, практически повторяющая программу Олимпийских игр в Париже, для того, чтобы наши спортсмены уже могли моделировать условия проведения этих Игр.

Надеюсь, что мы будем участниками», – сказал Матыцин в ходе дискуссии «Право на спорт. Риски и перспективы» на форуме «Мы вместе. Спорт» в Москве. 

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований из-за ситуации на Украине.

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