Олег Матыцин: «Строить стену между Россией и международным спортом неправильно. Но минимум год мы будем действовать с учетом сложившейся ситуации»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о действиях в условиях международной изоляции российского спорта.

«Эмоциональные и политизированные рекомендации и решения международных федераций в отношении российских спортсменов нанесли огромный урон международному спорту. Никогда в истории не было такой дискриминации спортсменов по национальному признаку. Тем не менее, решения приняты. Мы оказались в новых условиях.

Надеюсь, что со стороны международных федераций будет стремление в самое ближайшее время искать выходы из этого кризиса. Поэтому считаем важным сохранять диалог.

Строить стену между Россией и международным спортом неправильно. Но минимум год мы будем действовать с учетом сложившейся ситуации. Мы блокированы в европейском спортивном пространстве, азиатские страны на сегодняшний день как минимум сохраняют более выдержанную позицию», – сказал Матыцин.